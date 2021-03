Testmöglichkeiten im Bezirk Kufstein werden ausgebaut

Kufstein – Ab Mittwoch gilt für den Bezirk Kufstein für vorerst zwei Wochen – bis inklusive 14. April – eine Ausreisetestpflicht. Grund dafür ist das Auftreten der britischen Coronavirus-Mutation mit weiteren Mutationsmerkmalen (B.1.1.7 mit E484K-Zusatz). Im Bezirk wird daher das bestehende Testangebot ausgebaut, wie das Land am Montag mitteilte: An den Standorten Langkampfen, Niederndorf, Scheffau und Münster werden demnach im Rahmen von „Tirol testet“ weitere Testmöglichkeiten in Form von PCR-Gurgeltests für die Bevölkerung eingerichtet.