Indoorplantage in Wohnung: Innsbrucker festgenommen

Innsbruck – Starker Cannabisgeruch hat Polizeibeamte am Montag in Innsbruck zu einer Wohnung eines Mehrparteienhauses geführt. Nachdem der Wohnungsbesitzer die Tür geöffnet hatte, stellten die Beamten in der Wohnung eine Indoorplantage und geerntetes Cannabis sicher. Der 46-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert. (TT.com)