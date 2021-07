Der Juke erfrischt den Alltag

Der neue Juke behielt die einzigartige Formensprache seines Vorgängers. Proportionen und Details machen ihn nun aber zum Designerstück. © Reinhard Fellner

Innsbruck – Gerade in herausfordernden Zeiten kann ein wenig Auflockerung ja nicht schaden. Der neue Nissan Juke kam da letztes Jahr gerade rechtzeitig. Übernommen hat er das einzigartige schräge Design der ersten Generation – jedoch verfeinert durch perfekte Proportionen, schöne Details und eine coupéartige Dachlinie. So zog der Juke im TT-Dauertest Blicke auf sich und regte Passanten zum Gespräch über das erfrischende Auto an.

Nach rund 5000 Kilometern geht es für den Augenschmaus in Vivid-Blue wieder zurück zum Importeur. Technische Fehler oder Verarbeitungsmängel hatte sich der Juke in den letzten Monaten keine geleistet. Und dies, obwohl die Winterzeit nicht gerade als Wunschtermin für einen Dauertest gilt. Vor allem mangelhafte Verarbeitung verträgt sich nicht gut mit Kälte.

Abseits des fröhlichen Wesens zeigte sich beim Nissan aber, dass aus dem Vollen geschöpft wurde. So vereint sich in dem subkompakten SUV eine beeindruckende konstruktive Dichte. Wertig und hochmodern der Innenraum mit hochgesetztem Bildschirm samt Multimediasystem auf dem allerletzten Stand. Handykoppelung, Navigation, alles tadellos. Für gut 600 Euro kann zudem direkt in den Kopfstützen der fein dimensionierten Sitze ein „Bose-Space-Audiosystem“ installiert werden, das Klangerlebnisse gehobener Klassen – oder einfach fetten Bass – in das kompakte SUV bringt.

Nichts mit Spaß haben hingegen die bei der Ausstattung „Tekna“ serienmäßig verbauten Assistenzsysteme zu tun. Der Clou bei Nissan: Ein Knopfdruck genügt und der Juke pilotiert quasi selbst über die Autobahn. In der Stadt warnt und bremst er auch – manchmal etwas übervorsichtig. Spaß machten hingegen Antrieb und Fahrwerk. Der drehfreudige Turbo-Dreizylinder ist in seiner Gattung ein Musterexemplar an Laufkultur. Der Verbrauch hing (motortypisch) von der Fahrweise ab – von 5,7 bis 9 Litern war alles drin. Die TT pendelte sich bei 6,9 Litern ein. Angenehm harmonisch abgestimmt, hängt das Aggregat im Sportmodus geradezu gierig am Gas. Vor allem das knackige Fahrwerk spielt da gerne mit. So bleibt der Juke als kompaktes SUV allermodernster Prägung in Erinnerung. Ideale Größe, gute Platzverhältnisse, hohes Sitzen und perfekt umgesetzte, störungsfreie Technik. Auch so zaubert dieses Auto dem Lenker jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht. Ab 17.640 Euro geht es derzeit schon los.