Fast drei Viertel der Häftlinge erleben Gewalt in heimischen Gefängnissen

Wien – Fast drei Viertel – exakt 72 Prozent – aller Inhaftierten erleben in den heimischen Gefängnissen Gewalt. Vier von zehn Insassen erfahren körperliche Gewalt, jede bzw. jeder Zehnte sexualisierte Gewalt. Besonders betroffen bzw. gefährdet sind Jugendliche und im Maßnahmenvollzug untergebrachte Personen. Das haben Veronika Hofinger und Andrea Fritsche vom Institut für angewandte Rechts- und Kriminalsoziologie (IRKS) der Universität Innsbruck herausgefunden.

Die beiden Wissenschafterinnen haben umfassend die Haftbedingungen und Gewalterfahrungen in den Justizanstalten erforscht und dafür fast 400 Häftlinge befragt. Ihre Erkenntnisse sind nun auch in Buchform erschienen. Ein zentrales Ergebnis: Je jünger die Häftlinge sind, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie Opfer psychischer oder körperlicher Gewalt werden.

📚 Zum Buch Veronika Hofinger, Andrea Fritsche: „Gewalt in Haft. Ergebnisse einer Dunkelfeldstudie in Österreichs Justizanstalten", LIT Verlag, 463 Seiten. Erscheint auch als E-Book.

Überbelag als Problem, unter anderem in Innsbruck

Eine wesentliche Ursache dafür ist der Überbelag in den heimischen Gefängnissen, die 2019 – also vor Ausbruch der Corona-Pandemie – eine Auslastung von rund 106 Inhaftierten pro 100 Haftplätze aufwiesen. Jede sechste befragte Person war in einem überbelegten Haftraum untergebracht. In der Justizanstalt Josefstadt gibt es nach wie vor zahlreiche Hafträume, in denen zehn Personen untergebracht werden können.

„Der Überbelag verschlechtert das Anstaltsklima“, erläutert die Kriminalsoziologin Veronika Hofinger im Gespräch mit der APA. Aus Platzgründen ist die an sich rechtlich verankerte Trennung der Ersthäftlinge von Insassen mit Hafterfahrung oft ebensowenig durchführbar wie die Trennung von Insassen, die miteinander Konflikte haben. In Gerichtlichen Gefangenenhäusern gibt es insgesamt weniger Arbeitsmöglichkeiten und längere Einschlusszeiten als in Strafvollzugsanstalten. „Aber es gibt auch sehr große Unterschiede zwischen den Gefangenenhäusern: Während die Haftbedingungen und das Anstaltsklima in Korneuburg beispielsweise sehr positiv eingeschätzt wurden, gab es in überfüllten Anstalten wie in Innsbruck viel Kritik.“ Im Westen geben alle Befragten an, Anspannung und Stress durch die Haft zu erleben, in Korneuburg sagen 95 Prozent, dass sie sich sehr sicher fühlen.

Professionelles Personal und klare rote Linien

Um die Gewaltspirale zurückzudrehen, ist neben ausreichenden Haftplätzen vor allem ein entsprechend geschultes und professionell agierendes Personal erforderlich. Die Personal-Insassen-Quote ist in Österreich deutlich niedriger als in unseren Nachbarländern. Wenn es zu Übergriffen durch das Personal kommt, brauche es ganz klare rote Linien und einen konsequenten Umgang damit, so Hofinger. Sie und Co-Autorin Fritsche sprechen sich in diesem Zusammenhang dafür aus, dass Justizwachebeamte in konfliktträchtigen Situationen Bodycams tragen, damit gegen sie gerichtete Vorwürfe von unangemessener körperlicher Gewalt aufgeklärt werden können.