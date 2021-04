Elf Tote nach Einsturz einer illegalen Mine in Kolumbien

Bogota – Knapp einen Monat nach dem Einsturz einer illegalen Mine im Nordwesten Kolumbiens sind die Leichen von elf vermissten Bergleuten geborgen worden. Das teilte der für Bergbau zuständige Minister Diego Mesa am Sonntag (Ortszeit) über Twitter mit. "Unser ganzes Mitgefühl gilt den Familien dieser elf jungen Leute und der gesamten Gemeinschaft im Dorf El Bosque", schrieb Mesa. "Wir sind mit euch in diesen schwierigen Zeiten."

Die Bergarbeiter waren am 26. März in der Mine eingeschlossen worden, nachdem heftiger Regen den Fluss Cauca zum Überlaufen gebracht und das Wasser den Stollen geflutet hatte. Tagelang wurde versucht, den Stollen abzupumpen und die Kumpel zu retten. Die Arbeiter befanden sich 17 Meter unter der Erdoberfläche. Die Kommunikation mit den Männern war anfangs möglich, wenn auch schwierig.

Am Samstag früh, also gut drei Wochen nach dem Unglück in Neira im Department Caldas, fanden Bergungskräfte die erste Leiche. Nach Angaben der Zeitung "El Espectador" handelt es sich um den längsten Rettungseinsatz dieser Art in der Geschichte des Landes.