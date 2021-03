Syrien-Geberkonferenz: Mehr als 60 Länder wollen Milliardenbetrag sammeln

Das syrische Regime und seine Unterstützer müssten endlich begreifen, dass nur ein ernsthafter politischer Prozess eine tragfähige Zukunft für das Land bereiten könne. Scheinwahlen in einem zerstörten Land seien kein Ersatz für echte Verhandlungen im Rahmen der Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrats, so Maas.

Bei der Syrien-Geberkonferenz an diesem Dienstag wollen Vertreter von mehr als 60 Staaten und Organisationen neue Hilfen für die Leidtragenden des Syrien-Konflikts auf den Weg bringen. Auch Österreich nimmt an der Konferenz teil. Die bei der Online-Veranstaltung gesammelten Gelder sind unter anderem für Nahrungsmittel, medizinische Hilfen und Schulbildung für Kinder vorgesehen. Sie sollen über Hilfsorganisationen direkt in das Bürgerkriegsland fließen oder Ländern in der Region zugute kommen, die viele Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen haben.