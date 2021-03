Fitte Schüler weisen laut Studie bessere Mathe- und Grammatik-Noten auf

Genf – Je ausdauernder und schneller Schülerinnen und Schüler rennen können, desto besser schneiden sie in bestimmten Schulfächern ab. Von diesem Zusammenhang berichtet ein internationales Team unter Leitung der Uni Genf im Fachmagazin "Medicine & Science in Sport & Exercise".

Anschließend ließen die Forschenden die Schülerinnen und Schüler neun kognitive Aufgaben lösen. Dabei mussten sie etwa eine Zahlenreihenfolge auswendig lernen, Zahlen und Buchstaben in aufsteigender Reihenfolge verbinden oder anhand von ultrakurz aufleuchtenden farbigen Formen so schnell wie möglich die richtige Farb- oder Formtaste zu drücken. Demnach berechnete das Team, dass körperliche Fitness mit dem Arbeitsgedächtnis sowie der kognitiven Flexibilität korrelieren.

In einem nächsten Schritt verglichen die Forschenden die Noten der Schüler in Mathematik und Französisch. So fanden sie heraus, dass es insbesondere statistische Zusammenhänge zwischen der Herz-Kreislauf-Fitness, der kognitiven Flexibilität und guten Noten in Mathematik sowie Grammatik, Rechtschreibung und Wortschatz in Französisch gibt.