Illegale Migration in die USA: Über den Rio Grande in ein besseres Leben

In den letzten Wochen kamen so viele Menschen über die Grenze in die USA wie noch nie. © HERIKA MARTINEZ

Austin (Texas) – Carlos hat es geschafft. Monatelang war der Zwölfjährige aus Guatemala unterwegs. Jetzt ist er in den Vereinigten Staaten angekommen - allein. Verängstigt und hungrig steigt er aus dem Schlauchboot, in dem ihn Schlepper über den Grenzfluss Rio Grande nach Texas brachten. "Ich bin gekommen, weil wir nichts mehr zu essen hatten", erzählt der schmächtige Bub mit den großen braunen Augen, während die Nacht über dem Tal hereinbricht.

Seine Mutter, mit der er allein lebte, habe ihre Arbeit als Putzfrau wegen der Corona-Pandemie verloren, sagt Oscar. Beim Abschied habe sie ihm gesagt "Weine nicht". "Aber ich habe geweint", sagt er. Oscar hofft, dass er bald zu seinem Onkel kann, der seit 15 Jahren in den USA lebt und in Los Angeles Arbeit als Maler hat.

So viele Flüchtlinge wie noch nie

Zehntausende Migranten kamen in den vergangenen Wochen über die mexikanische Grenze in die USA, die Anlagen der Grenzpolizei und die Haftanstalten sind längst überfüllt. Der Andrang der Flüchtlinge hat sich in den zwei Monaten seit seinem Amtsantritt zu einer der größten Herausforderungen für Präsident Joe Biden entwickelt.

Zusammen mit Oscar überquerten am Samstagabend mehr als 70 Migranten die Grenze. Die meisten stammen aus Guatemala und Honduras, zwei aus dem EU-Land Rumänien. Über 20 waren unbegleitete Jugendliche und Kinder, manche erst sieben Jahre alt.

TT-ePaper gratis lesen und ein Hochbeet gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen. Der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Vom Flussufer führt ein sandiger Weg durch Dornengestrüpp zu den wartenden Grenzpolizisten. Überall liegen die bunten Plastikarmbänder, die die Schlepper den Flüchtlingen anlegen, um sie zu identifizieren. Dazwischen einzelne Schuhe, eine Babyrassel, honduranisches Geld.

Die Polizei nimmt die Neuankömmlinge in Gewahrsam. Manche Familien werden bis zur Anhörung wegen ihrer Asylanträge freigelassen, andere abgeschoben, genauso wie alle allein reisenden Erwachsenen. Minderjährige versuchen die Behörden zu ihren Angehörigen zu bringen.

Die Verzweiflung ist groß. © HERIKA MARTINEZ

Politikwechsel mit Joe Biden

Bidens Vorgänger Donald Trump wollte die 3.200 Kilometer lange Grenze zu Mexiko völlig abriegeln. Biden hat diese Politik der Abschottung kritisiert und fährt einen neuen Kurs in der Einwanderungspolitik. Doch auch er will die Grenze nicht öffnen. Aber der Umgang mit den Migranten hat sich mit dem Machtwechsel in Washington verändert.

"Wir werden keine Kinder unter 18 Jahren auf diese gefährliche Reise zurückschicken", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, bei "Fox News Sunday". "Das bedeutet nicht, dass sie in den Vereinigten Staaten bleiben dürfen. Wir wollen sie menschlich behandeln und sicherstellen, dass sie an einem sicheren Ort sind, während ihre Fälle entschieden werden."

Die Anlagen der Grenzpolizei sind längst überfüllt. © HERIKA MARTINEZ

Pandemie hat die Situation verschärft

Im Februar überquerten fast 100.000 Migranten illegal die Grenze, unter ihnen mehr als 9.400 Minderjährige. Nachdem ihre Zahl zu Beginn der Pandemie zurückgegangen waren, steigt sie jetzt wieder. Unmittelbar nach ihrer Ankunft befragt, nannten die Migranten Armut, Gewalt und Arbeitslosigkeit als Gründe für ihre Flucht. Die Pandemie und die jüngsten Wirbelstürme in Mittelamerika haben die Situation für viele verschlimmert.