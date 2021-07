Neue Kangoo-Klassengesellschaft

Paris – Gleich mit zwei kleinen Nutzfahrzeugen will Renault noch in der ersten Jahreshälfte auf sich aufmerksam machen: mit dem Kangoo und dem Express. Auf den ersten Blick sehen sich die Kastenwagen recht ähnlich, auf den zweiten werden markante Unterschiede deutlich. Der eine repräsentiert die neue Welt, der andere die alte, jedenfalls hinsichtlich mancher Lösungen. Dem neuen Kangoo Van kommt beispielsweise die B-Säule abhanden, was die seitliche Öffnung auf der Beifahrerseite auf 1446 Millimeter erhöht. Damit wird das Beladen noch leichter. Der Express verfügt über dieses Gimmick nicht, hier bleibt es bei der Trennungssäule zwischen Beifahrer- und Seitentür.

Ein weiterer Unterschied betrifft die Produktionsstätten – der neue Kangoo wird in Maubeuge in Frankreich vom Band laufen, der Express dagegen verlässt die Fabrik im marokkanischen Tanger. Dem Kangoo stellt Renault Anfang 2022 abseits von konventionellen Motorisierungen auch eine elektrisch funktionierende Variante in Aussicht, beim Express ist eine solche Ankündigung bisher nicht in Sicht. Dass Renault dem Kangoo eine Elektroversion spendieren wird, lag allerdings auf der Hand, zumal die Franzosen einerseits vom Vorgänger bisher mehr als 58.000 Stromer in Europa verkauft hat und andererseits Renault bemüht ist, die Elektrifizierung des Modellangebots in großen Schritten zu forcieren. Der Kangoo E-Tech Electric wird mit einem 75 Kilowatt starken Elektromotor und einem 44 Kilowattstunden fassenden Lithium-Ionen-Akku in den Handel gelangen. Der Hersteller rechnet mit einer Reichweite von rund 265 Kilometern (WLTP).