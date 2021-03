Studie: Wer pendelt wie und warum?

Der ÖAMTC forderte den flächendeckenden Ausbau von Rufbus-Angeboten im ländlichen Raum. Rufbusse fahren nicht nach festem Zeitplan, sondern nach Bedarf. In urbanen Gegenden brauche es einen funktionierenden Markt für Mobility-as-a-Service-Angebote (MaaS), die die Nutzung unterschiedlicher Verkehrsmittel mit einer App und einer Rechnung erlauben. Außerdem sollten Anreize geschaffen werden, damit mehr Pendler in einem Auto zur Arbeit fahren – ein Vorschlag wäre, dass Pendler für die Mitnahme anderer Personen statt bisher nur fünf Cent, 25 Cent pro Kilometer bekommen.

All diese Maßnahmen sind vor allem im ländlichen Raum von Bedeutung. In Österreich sind 2,3 Millionen Menschen Pendler – also rund 53 Prozent aller aktiv Erwerbstätigen, so der ÖAMTC unter Berufung auf die Statistik Austria. Das bedeutet, sie arbeiten außerhalb ihrer Wohngemeinde. Knapp 90 Prozent der Pendler wohnen in Gemeinden oder Städten mit weniger als 50.000 Einwohnern, 56 Prozent in einer Gemeinde mit weniger als 5.000. (APA)