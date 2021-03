„Der“ Putzenbacher – gesund schlafen – gewusst wie!

Thomas Klausner erklärt: „Mit dem innovativen Bettsystem RELAX 2000 des Naturbettenherstellers RELAX Natürlich Wohnen GmbH dominiert die Natur den Schlafbereich und sorgt fortan für natürlichen, erholsamen Schlaf. Das Schlafsystem RELAX 2000 ist vollkommen metallfrei, das verwendete Holz unbehandelt und aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Das einzigartige Bettsystem wird wahlweise in Buchen- oder Zirbenholz gefertigt.“

Kernstück des RELAX 2000 ist das innovative „Tellersystem“ mit seinen einzigartigen Spezialfederkörpern, von denen sich jeder einzelne perfekt der Schlafposition, den Bewegungen und der Körperform anpasst. Dank dieser optimalen Ergonomie wird die Wirbelsäule perfekt entlastet, auch Schulter-, Nacken- und Beckenbereich sowie die Bandscheiben werden entspannt. Zigtausende begeisterte Benutzer eines Bettsystems RELAX 2000 haben so ihre Schlaf- und damit auch ihre Lebensqualität maßgeblich gesteigert.

„Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Beratungsgespräch über alle Vorzüge des Bettsystems RELAX 2000“, laden Herr Razenberger und Herr Klausner Interessierte zu sich ein. „Erfahren Sie bei einem Probeliegen, wie RELAX 2000 dank seiner perfekten Ergonomie Ihren Schlafkomfort und damit Ihre Lebensqualität steigern kann.“

Seit mehr als 185 Jahren ist die Firma Putzenbacher Garant für Qualität, herausragenden Service und beste Beratung. Heute wie damals ist Putzenbacher die erste Adresse für Haushalts- und Spezialwaren in Innsbruck.

Die Firma Putzenbacher ist der Spezialist in Sachen Matratzen, Lattenroste, Schlafsysteme, Bettdecken und Gesundheitskissen in Innsbruck. Im Schlafstudio im ersten Stock bietet das Traditionsunternehmen Qualitätsmarken wie Relax-Gesundheitsbett und Sembella. Zudem sind Lieferung und Entsorgung tirolweit gratis. Die Beratung steht bei Putzenbacher auch hier an erster Stelle. Schließlich gilt es beim Kauf einer Matratz­e oder eines Lattenrostes einiges zu beachten.