Holz – der geniale Bau- und Werkstoff

In Österreichs Wäldern wächst mehr Holz nach als geerntet wird. Holzbauten verlängern den Kohlenstoffspeicher aus dem Wald. Jeder Kubikmeter verbautes Holz bindet eine Tonne CO2 langfristig.

Jeder gefällte Baum schafft Platz für neue Bäume, die der Luft aktiv CO2 entziehen und gleichzeitig Sauerstoff produzieren. In Österreich wächst alle 40 Sekunden jene Menge an Holz nach, die zum Bau eines Einfamilienhauses in Holzbauweise benötigt wird.