Simpel, smart, leistungsstark – Videosicherheit von morgen

Seit Anfang des Jahres bietet Fiegl+Spielberger seinen Kunden auch die Produkte von AVA Security, einem globalen Anbieter für cloudbasierte Videoüberwachung mit Niederlassungen in Großbritannien, Norwegen und den USA, an. Diese Systeme helfen Unternehmen dabei, Insider-Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen, zu überwachen und darauf zu reagieren.