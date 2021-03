ORF-"ZIB"-Legende Peter Fichna gestorben

Peter Fichna, langjähriger Präsentator der "Zeit im Bild", ist am Freitag, dem 19. März 2021, im 90. Lebensjahr verstorben.

Wien – Peter Fichna, langjähriger Präsentator der "Zeit im Bild", ist am Freitag, dem 19. März 2021, im 90. Lebensjahr verstorben. Sein Tod wurde erst jetzt bekannt, berichtete der ORF am Dienstag in einer Aussendung. Der gebürtige Zwettler, dessen Markenzeichen seine prägnante Stimme war, präsentierte von 1963 bis 1975 die "Zeit im Bild".