Portugal jubelt auch dank Cristiano Ronaldo, Türkei lässt Feder

Luxemburg – Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat seine Torflaute bei der Nationalmannschaft beendet und Portugal in der Qualifikation für die WM 2022 zum zweiten Sieg im dritten Gruppenspiel geführt. Der Europameister drehte beim Weltranglisten- 98. Luxemburg das Spiel und gewann am Dienstag mit 3:1 (1:1).

Die mutig aufspielenden Hausherren gingen nach einer halben Stunde durch Gerson Rodrigues nicht unverdient in Führung. Unmittelbar vor der Pause glich Diogo Jota aus. Der Angreifer vom FC Liverpool hatte beim 2:2 gegen Serbien doppelt getroffen. Nach Wiederbeginn brachte Ronaldo, der zuvor vier torlose Spielen für sein Land zu verzeichnen hatte, Portugal in Front. Den Schlusspunkt setzte Joao Palhinha (80.). In der Gruppe A übernahm Portugal mit sieben Punkten den ersten Platz vor den punktgleichen Serben, die sich am frühen Abend mit 2:1 (1:0) in Aserbaidschan durchgesetzt hatten.