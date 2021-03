13-Jähriger überfiel Trafik für eine Packung Zigaretten

Neumarkt – Um an eine Packung Zigaretten zu kommen, hat ein 13-Jähriger Dienstag Abend in der Obersteiermark zu harten Mitteln gegriffen. Der Jugendliche betrat kurz nach 17 Uhr eine Trafik und bedrohte die Angestellte mit einem Messer, das er aus einer Wohngemeinschaft mitgenommen hatte. Zuerst versteckte er es unter seinem Pullover. Als die Frau seiner Aufforderung nicht nachkam, zog er es hervor und bedrohte sie. Nachdem die Kassierin immer noch keine Zigaretten herausrückte, ging er selbst hinter das Verkaufspult und holte sich, was er wollte.