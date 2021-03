Flurreinigung: Einzeln, aber doch gemeinsam für eine saubere Umwelt

Mit der Familie oder als Einzelperson statt in der großen Gruppe: Heuer ist „Tirol klaubt auf“ ein bisschen anders organisiert.

Plastikflaschen im Straßengraben, Aludosen an der Uferpromenade, neuerdings auch Corona-Schutzmasken am Wegesrand: Der Frühling lässt achtlos weggeworfene Abfälle ausapern. Das sogenannte Littering ist eine Unsitte, die der Umwelt und dem Ortsbild schadet – und bei vielen Menschen Ärger und Unverständnis auslöst. Unzählige Freiwillige werden jedes Jahr aktiv und sorgen mit Flurreinigungen dafür, dass die Natur von diesen Müllsünden befreit wird. In den Bezirken Schwaz und Innsbruck-Land koordiniert und unterstützt die Abfallwirtschaft Tirol Mitte GmbH (ATM) diese Aktionen unter dem Motto „Tirol klaubt auf“.