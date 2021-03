Bäume angeschnitten und Wildkameras gestohlen: 52-Jähriger in Tulfes angezeigt

Tulfes – Seit Anfang März soll ein 52-jähriger Mann in einem Waldgebiet in Tulfes rund 120 Bäume angeschnitten und zwei Wildkameras gestohlen haben. Er wurde von der Polizei im Zuge eines Hinweises am Dienstagabend gegen 22.20 Uhr auf frischer Tat ertappt.