„Zeichen der Vielfalt“: Innsbruck bekommt zwei Regenbogen-Zebrastreifen

Gemeinderat Thomas Lechleitner (Grüne) auf einem der Schutzwege zwischen Altstadt und Maria-Theresien-Straße, die bald in Regenbogenfarben erstrahlen sollen.

Innsbruck – Bereits im vergangenen Juni hatte der Grüne Bezirkssprecher und Gemeinderat Thomas Lechleitner zusammen mit den Neos, ÖVP, Seniorenbund, FPÖ, SPÖ und ALI den Antrag auf einen Regenbogen-Zebrastreifen in Innsbruck gestellt. Am Mittwoch wurden nun gleich zwei Schutzwege in Regenbogenfarben vom Stadtsenat beschlossen.