Erfolgloser Putsch im Niger: Schüsse und Festnahmen

Niamey – Zwei Tage vor der geplanten Amtseinführung eines neuen Staatspräsidenten hat es in dem Sahel-Staat Niger einen Putschversuch gegeben. Der versuchte Umsturz wurde in der Nacht auf Mittwoch offenbar schnell niedergeschlagen. Anrainer des Stadtviertels um den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Niamey sagten, dass sie von Schüssen aus schweren und leichten Waffen geweckt wurden. Aus Sicherheitskreisen hieß es, dass Beteiligte des Putschversuchs festgenommen wurden.