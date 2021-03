Vandalen trieben in Innsbrucker Servitenkirche ihr Unwesen

Die Unbekannten richteten in der Kirche einen Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich an. (Archivfoto)

Innsbruck – Binnen einer halben Stunde richteten Unbekannte mehrere Tausend Euro Schaden in der Innsbrucker Servitenkirche an. Laut Polizei zerstörten die Täter am Mittwoch zwischen circa 11.25 Uhr und 11.55 Uhr mehrere Gegenstände. Zudem verunreinigten sie die Räumlichkeiten. Die Polizeiinspektion Innere Stadt bittet um zweckdienliche Hinweise unter Tel. 059133/7584. (TT.com)