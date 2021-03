Vier Fünfer und nur ein Dreier: Die Noten für die ÖFB-Kicker nach der 0:4-Pleite

Alexander Schlager - Note 5: Spätestens nach dieser Partie wird sich Franco Foda wieder Gedanken um seine Nummer eins machen müssen. Vor dem 0:3 rutschte der Schlussmann ins Leere und bereitete so den Treffer der Gäste indirekt vor. Auch ansonsten konnte sich der LASK-Goalie nicht auszeichnen.

Stefan Lainer - Note 3: Bemühte sich, über seine Seite Tempo zu machen. Seine Flanken segelten aber stets ins Leere oder wurden geklärt. Rettete beim Spielstand von 0:0 in der ersten Halbzeit noch in größter Not.