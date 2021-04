Ost-Österreich in der „Osterruhe“: Diese Maßnahmen gelten ab heute

In Wien gilt seit Gründonnerstag zusätzlich eine FFP2-Maskenpflicht an zentralen öffentlichen Orten im Freien.

Wien – Die drei östlichen Bundesländer, Wien, Niederösterreich und das Burgenland, sind angesichts der dramatischen Corona-Infektionszahlen und der drohenden Überlastung der Intensivstationen seit dem heutigen Donnerstag in einem verschärften Lockdown. Seit Mitternacht gelten Ausgangsbeschränkungen, Handel und körpernahe Dienstleistungen wurden erneut heruntergefahren, Kultur- und Freizeiteinrichtungen geschlossen. In Wien gilt zudem eine FFP2-Maskenpflicht an belebten Plätzen in der Innenstadt. Die Maßnahmen gelten vorerst bis einschließlich 10. April.