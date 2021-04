Gut zu wissen: Das gilt ab jetzt fürs Home-Office

Wenn aus Wohnung Büro wird. © E+

Mit 1. April tritt nun das lang erwartete Home-Office-Gesetz der Bundesregierung in Kraft, das Arbeitgebern und Arbeitnehmern mehr Flexibilität und Planbarkeit sowie steuerrechtliche Vorteile bringen soll. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen: Muss ich verpflichtend ins Home-Office, wenn mein Arbeitgeber das möchte? Gibt es Förderungen? Welche Ausgaben kann ich geltend machen? Und was passiert, wenn meine Katze den Laptop schrottet?

Grundsätzlich gilt: Beschlossen wurde das Paket bereits im Februar 2021 vom Nationalrat. Offiziell in Kraft tritt es mit 1. April. Aber: Ausgaben, die steuerrechtlich abzugsfähig sind, können rückwirkend mit 1. Jänner 2021 noch eingereicht werden.

❓ Ist Home-Office im Kaffehaus möglich?

❗ Momentan natürlich so und so nicht. Da die Regelungen aber bis 2023 gelten, wird diese Frage früher oder später von Bedeutung sein. Und grundsätzlich gilt: Arbeit im Home-Office liegt dann vor, wenn regelmäßig in einer Wohnung gearbeitet wird. Welche dafür ausgewählt wird, ist egal: Das kann die eigene, der Zweitwohnsitz, die Wohnung der Eltern, des Partners, etc. sein. Wird die Arbeit hingegen in Bibliotheken, Hotelzimmern, Kaffeehäusern oder sonst wo im öffentlichen Raum erbracht, liegt steuerrechtlich kein Home-Office-Tag vor.

❓ Beruht Home-Office nach wie vor auf Freiwilligkeit?

❗ Ja. Die Möglichkeit, Zuhause zu arbeiten, kann auch in Zukunft weder vom Arbeitgeber angeordnet, noch vom Arbeitnehmer verpflichtend eingefordert werden. Wie bisher können Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine schriftliche Vereinbarung treffen, in welchem Ausmaß und welcher Form Home-Office gemacht wird. Unter Einhaltung einer einmonatigen Frist kann diese Vereinbarung beiderseitig aufgelöst werden – aber nur, wenn dafür ein triftiger Grund, wie etwa ein Wohnungsverlust oder betriebliche Veränderungen, vorliegt. Persönliche Befindlichkeiten, beispielsweise der fehlende persönliche Kontakt mit den Kollegen, gehören nicht dazu.

❓ Wer muss welche Arbeitsmittel zur Verfügung stellen?

❗ Das Home-Office-Gesetz stellt klar, dass Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern grundsätzlich die für das Arbeiten im Home-Office erforderlichen digitalen Arbeitsmittel zur Verfügung stellen müssen. Darunter werden Computer/Laptop, Telefon/Handy und die benötigte Datenverbindung verstanden. Diese Verpflichtung besteht aber nur, wenn Home-Office regelmäßig und nicht nur einmalig durchgeführt wird. Verwendet der Arbeitnehmer seine eigenen digitalen Arbeitsmittel, muss der Arbeitgeber eine angemessene Pauschale bezahlen. Die Höhe ist im Einzelfall festzulegen.

❓ Bekomme ich zusätzliche Förderungen fürs Home-Office?

❗ Ja! Für Arbeitnehmer besteht von 2021 bis 2023 die Möglichkeit, bis zu drei Euro pro Home-Office-Tag zu erhalten. Jedoch sind pro Kalenderjahr maximal 300 Euro möglich. Wird die Pauschale nicht ausgeschöpft, können Arbeitnehmer die Differenz als berufliche Aufwendungen bzw. Ausgaben, sogenannte Werbungskosten, in den Arbeitnehmerveranlagungen 2021 bis 2023 geltend machen. Wichtig ist, dass mit dem Arbeitnehmer geklärt wird, wie die Tage im Home-Office aufgezeichnet und die bereits zu Beginn des Jahres geleisteten Tage dokumentiert werden können.

❓ Sind benötigte Möbel abzugsfähig?

❗ Bislang waren Ausgaben für Einrichtungsgegenstände nur dann abzugsfähig, wenn ein steuerlich anerkanntes Arbeitszimmer vorlag. Mit der Neuregelung kann – auch ohne Vorliegen eines anerkannten Arbeitszimmers – ergonomisch geeignetes Mobiliar am Home-Office-Arbeitsplatz mit bis zu 300 Euro pro Jahr geltend gemacht werden. Voraussetzung hierfür sind mindestens 26 geleistete Home-Office-Tage im Kalenderjahr. Auch für 2020 können noch bis zu 150 Euro an Kosten beruflicher Natur abgesetzt werden. Das geht auch noch nachträglich, sollte der Einkommenssteuerbescheid 2020 schon vorhanden sein.

❓ Wie schaut es mit Arbeitszeit und Arbeitsruhe aus?

❗ Da gibt es keinen Unterschied zwischen Büro und Home-Office. Sämtliche allgemeinen Bestimmungen über Arbeitszeit und Arbeitsruhe und auch individuelle Übereinkünfte, die für das Büro gelten, werden genau so auf das Home-Office angewandt. Wer überwiegend im Home-Office tätig ist, der kann statt einer genauen Arbeitszeiterfassung eine Saldenaufzeichnung durchführen. Das heißt: Der Arbeitnehmer muss nicht genau angeben, wann er anfängt, Pause macht und aufhört. Es reicht, wenn er die geleisteten Arbeitsstunden anführt. Das könnte beispielsweise so aussehen: Montag habe ich acht Stunden gearbeitet, am Dienstag neun Stunden und so weiter.

❓ Kann ich in der eigenen Wohnung kontrolliert werden?

❗ Nein, im Arbeitsinspektionsgesetz (ArblG) wird ausdrücklich festgehalten, dass das Arbeitsinspektorat private Wohnungen nur mit der Zustimmung der Arbeitnehmer betreten darf. Das ursprünglich geplante Betretungsverbot kommt damit zwar nicht, von einem Betretungsrecht kann aber auch nicht die Rede sein.

❓ Wer haftet wie und wofür?

❗ Beim Unfallversicherungsschutz wird die aktuelle Corona-Regelung ins Dauerrecht übergehen. Das bedeutet, dass auch Tätigkeiten im Home-Office, die mit der Arbeit zusammenhängen, als Arbeitsunfälle gelten. Außerhalb der vier Wände, in denen ich arbeite, gilt diese Versicherung grundsätzlich nicht. Eine Ausnahme gibt es aber: Wenn man Kinder vom Home-Office in die Schule oder in den Kindergarten bringt.