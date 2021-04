Beschwerde-Gebühr und Fleischbällchen-Eis: Der 1. April im Netz

Innsbruck – In sozialen Netzwerken geteilte Inhalte sollten ja generell mit Vorsicht genossen werden. Besonders auf der Hut sein muss aber, wer sich am 1. April auf Facebook, Twitter und Co bewegt: Zahlreiche Unternehmen, Institutionen und Medien messen sich auch heuer wieder mit gelungenen und weniger gelungenen Aprilscherzen. Eine Auswahl: