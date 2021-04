Oster-Appell von LH Platter an Tiroler: „Seid bitte vorsichtig!"

Innsbruck – Die Zahl der Neuinfektionen steigt auch in Tirol an. Einen Lockdown wie in den östlichen Bundesländern gibt es hierzulande aber nicht. Das Land setzt auf lokale und regionale Maßnahmen wie etwa Testverpflichtungen bei der Ausreise aus Gemeinden und/oder Bezirken sowie flächendeckendes Testen. Ostern würden viele gerne mit der ganzen Familie und Freunden feiern. Landeshauptmann Günther Platter richtet nun vor den kommenden Feiertagen einen Appell an die Tiroler Bevölkerung: