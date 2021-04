Neue Chatprotokolle: Pilnacek ortete in Blümel-Ermittlungen "Putsch"

Wien – Wir erinnern uns: Die Korruptions- und Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Gernot Blümel. Es geht darum, dass die WKStA den Finanzminister im indirekten Zusammenhang mit Problemen des Glücksspielkonzerns Novomatic in Italien beschuldigt. Der frühere Novomatic-Manager Harald Neumann hatte sich in dieser Sache an Blümel mit der Bitte um einen Termin beim damaligen Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) gewandt und nebenbei auch eine mögliche Parteispende an die Volkspartei erwähnt. Im Zuge dessen kam es sowohl bei Blümel zuhause als auch im Finanzministerium zu Hausdurchsuchungen.