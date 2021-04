Männer im Unterland von Internetbetrügern um Tausende Euro erleichtert

Kössen – Ein 49-Jähriger aus Kössen ist Opfer einer Phishing-Mail geworden. Bereits am 19. März war dem Deutschen ein Link gesendet worden, der ihn vermeintlich auf die Anmeldeseite des Onlinebankings seiner Bank leitete. Dort loggte er sich – wie aufgefordert – schließlich ein.

Auch in Münster fiel ein Mann (35) auf Internetbetrüger herein. Im Zuge einer Online-Bestellung hatte ein Unbekannter ihm seine Bankkonto- und Logindaten herausgelockt. In den darauffolgenden zwei Wochen gab es dann mehrere Abbuchungen – insgesamt ist der 35-Jährige nun einen mittleren, vierstelligen Eurobetrag los. (TT.com)