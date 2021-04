Meterhoher Felsbrocken schlug in Haus in Neustift ein

Der Felsblock blieb in der Fassade stecken.

Neustift im Stubaital – Ein großer Felsbrocken ist in der Nacht auf Freitag in ein Wohnhaus in Neustift eingeschlagen. Die Bewohner im Bereich Scheibe wurden kurz nach 2 Uhr aus dem Schlaf gerissen, als der Felsen mit mehreren Metern Durchmesser die Hauswand durchschlug und stecken blieb. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden.