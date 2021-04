Kreml-Kritiker im Hungerstreik: Die Sorgen um Nawalny wachsen

Nawalny ist in der berüchtigten Strafkolonie Nr. 2 in der Kleinstadt Pokrow inhaftiert.

Pokrow – Unterstützer von Alexej Nawalny sind hochbesorgt über den Gesundheitszustand des Kreml-Kritikers. Aus Protest gegen seine Haftbedingungen trat der 44-Jährige in den Hungerstreik – und setzt damit sieben Monate nach dem auf ihn verübten Giftgasanschlag seinen Körper einer erneuten Extrembelastung aus. Dies sei „sehr beunruhigend“, sagt Ruslan Schaweddinow, ein Mitarbeiter Nawalnys. Niemand wisse, wie der Organismus nach einer Vergiftung auf die Nahrungsverweigerung reagiere.

Nawalny ist in der berüchtigten Strafkolonie Nr. 2 in der Kleinstadt Pokrow rund hundert Kilometer östlich von Moskau inhaftiert. Er war nach seiner Rückkehr aus Deutschland, wo er nach dem Giftgasanschlag vom August 2020 behandelt worden war, zu mehr als zweieinhalb Jahren Haft wegen angeblicher Verstöße gegen Bewährungsauflagen verurteilt worden. Das Straflager gilt als eines der härtesten in Russland. Nawalny hat es als „Konzentrationslager“ bezeichnet.