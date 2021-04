Von Peter Pan bis Ronja Räubertochter: Das große Kinderbuch-Quiz

Sie sind wie ganz besondere Freunde, vertreiben Langeweile, spenden Trost, laden zum Träumen ein und eröffnen den Zugang in eine andere Welt: Bücher. Und weil sie für die emotionale Entwicklung von Kindern so wichtig sind, wird dem Kinderbuch seit 1967 jährlich ein eigener Tag gewidmet.

Wie steht's um Ihr Wissen über die Klassiker? Wie heißen die Hauptfiguren im „Fliegenden Klassenzimmer", was ist so besonders an der Insel „Nimmerland" und wer war nochmal „Fuchur"? Und warum nennt sich Thomas Brezinas Abenteurer-Truppe eigentlich „Knickerbocker-Bande"? Reisen Sie in die traumhafte Vergangenheit und testen Sie Ihr Erinnerungsvermögen.