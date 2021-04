In Badeschlapfen am Steuer: Drogenlenker prallte gegen Hausmauer

Graz – Ein Grazer (35) ist in der Nacht auf Karfreitag mit Badeschlapfen am Steuer eines Pkw gefahren und gegen eine Mauer geprallt. Dabei wurde der Mann verletzt. Ein Alkotest verlief negativ, dafür würde bei einem Drogentest eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel festgestellt. Der Autolenker gab zur Ursache des Unfalls an, ihm sei ein Schlapfen vom Fuß gerutscht und habe sich zwischen den Pedalen verkeilt, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte.

Zeugen hatten gegen 23.30 Uhr gesehen, wie ein Pkw im Bereich Eggenberger Straße - Asperngasse im Bezirk Gries gegen eine Mauer geprallt war. Sie alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Der verletzte Fahrer sagte bei der Befragung durch Polizisten aus, ihm sei ein Badeschuh vom Fuß gerutscht. Als er diesen aus der Verkeilung zwischen den Pedalen holen wollte, sei er auf das Gaspedal geraten und in weiterer Folge mit dem Auto ungebremst gegen die Mauer gekracht. Sowohl am Pkw als auch an der Mauer entstand Schaden in noch unbekannter Höhe. Der Mann wird angezeigt. (APA)