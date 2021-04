Kutsche aus Sissi-Filmen um 106.550 Euro versteigert

Die "Sissi-Kutsche" wird in Zukunft in Bad Ischl seine Runden drehen.

Salzburg – Legendäres Kaiserpaar, legendärer Film, legendäre Kutsche. Damit ist wohl auch der stolze Preis von 106.550 Euro zu erklären, den die Kutsche bei einer Online-Auktion in Salzburg erzielte. In allen drei Sissi-Filmen aus den 1950er-Jahren waren Romy Schneider als Sissi und Karl-Heinz Böhm als Kaiser Franz in der Kutsche unterwegs. Der Meistbietende ist die Errichtungsgesellschaft eines geplanten Hotels in Bad Ischl. Wie das Dorotheum Salzburg am Freitag informierte, soll das Gespann einmal im Eingangsbereich des "Grand Elisabeth" stehen. Das 4-Sterne-Superior-Hotel soll im Juni 2023 öffnen.