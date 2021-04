Babygeheimnis gelüftet: Skistar Feller wird zum zweiten Mal Papa

Innsbruck – Manuel Feller wird zum zweiten Mal Vater. Das gab der Tiroler Skirennläufer am Freitag via Instagram bekannt. "Fill the book" und die Hashtags #family und #nextchapter schrieb der 28-Jährige unter ein Bild, das seine Lebensgefährtin mit Babybauch und den Fieberbrunner im Sonnenuntergang zeigt.