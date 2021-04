Nur ein einziger Fall: Grippesaison fiel heuer aus

In der Vorsaison waren die grippeauslösenden Influenza-Viren noch sehr aktiv, in diesem Winter jedoch praktisch überhaupt nicht.

Wien – In der Kalenderwoche 4 ist der bisher einzige Influenzafall in Österreich nachgewiesen worden. Davor gab es einen weiteren, der allerdings mit einer Einreise nach Österreich assoziiert war. „Die Covid-Schutzmaßnahmen von der Maske bis zum Mindestabstand und die Hygienemaßnahmen haben also nicht nur die Belastung durch Covid-19 massiv verringert“, meinte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag in einer Aussendung.