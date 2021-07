Klosterbibliothek des Stift Admont: Wo sich Leseratten wie im Himmel fühlen

Die Klosterbibliothek ist 70 Meter lang, ebenso die Kirche und der Stall, was die drei Säulen Gebet-Arbeit-Bildung versinnbildlichen sollen.

Superlativen sind normalerweise gern in Dubai beheimatet, wo immer noch größere Wolkenkratzer gen Himmel wachsen. Dem Himmel geistig näher ist man aber in einer in Österreich befindlichen Superlative: Der Klosterbibliothek des Stift Admont. Der barocke Büchersaal im obersteirischen Benediktinerkonvent gilt mit einer Länge von 70 Metern als weltweit größte Klosterbibliothek. 70.000 Bücher und Schriften sind hier zu finden, gemeinsam mit dem Stiftsarchiv, wo die kostbarsten Werke klimatisiert verwahrt werden, sind es sogar rund 200.000 Werke.