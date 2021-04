13-Jährige in Klagenfurt missbraucht: Staatsanwaltschaft hat Video

Klagenfurt – Erste Ermittlungen haben laut Staatsanwaltschaft den Verdacht bestätigt, dass eine 13-Jährige am Mittwoch in Klagenfurt von zwei Burschen missbraucht wurde. Das Mädchen wurde bewusstlos bei einem Radweg in Klagenfurt gefunden. Staatsanwaltschafts-Sprecher Markus Kitz sagte am Freitag auf APA-Anfrage, es gebe ein Video von dem Vorfall, das nun der Staatsanwaltschaft vorliege. Die Burschen sind zum Missbrauch nicht geständig. Für einen von ihnen wurde U-Haft beantragt.