Lenker brachte Verletzten (86) nach Unfall in Jenbach nach Hause – beging jedoch Fahrerflucht

Jenbach – Nach einem Unfall in Jenbach ist die Polizei sowohl auf der Suche nach Zeugen als auch nach dem Unfalllenker. Am Freitag, den 26. März soll dieser einem 86-Jährigen über den linken Fuß gefahren sein. Zu dem Vorfall kam es laut Polizei am Nachmittag in der Badgasse (Hausnummer 2a, 2b). Der Pensionist stürzte in weiterer Folge unter das Fahrzeug. Um sich befreien zu können habe der Pkw-Lenker noch einmal über seinen Fuß fahren müssen.