Frankfurt hängte Dortmund im Duell um die CL-Plätze mit Auswärtssieg ab

Frankfurts Kicker hatten Grund zum Jubeln: In Dortmund gelang ein wichtiger 2:1-Erfolg.

Dortmund – Trainer Oliver Glasner und der VfL Wolfsburg sind ebenso wie Adi Hütter und Eintracht Frankfurt dem Champions-League-Ticket in der deutschen Bundesliga am Samstag einen großen Schritt nähergekommen. Wolfsburg setzte sich mit Xaver Schlager gegen Köln 1:0 (0:0) durch, hat bereits elf Punkte Vorsprung auf Platz fünf, den Borussia Dortmund belegt. Der BVB unterlag Stefan Ilsankers Frankfurt zuhause 1:2 (1:1) und liegt sieben Zähler hinter der viertplatzierten Eintracht.

Leverkusens neuer Trainer Hannes Wolf bejubelte in der 26. Minute das erste Tor, das Lucas Alario erzielte. Es war das bereits 70. Gegentor für Schalke (Alessandro Schöpf ab 74.) nach 27 Spielen - Vereinsnegativrekord. In der zweiten Hälfte wurden die Königsblauen etwas offensiver, doch das nächste Tor erzielte Leverkusens Patrik Schick (72.). Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar (81.) machte sich danach mit 37 Jahren und 234 Tagen zu Schalkes ältestem Bundesliga-Torschützen. Leverkusen spielte ohne den verletzten ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic war nur Ersatz.

Köln spielte eine gute erste Halbzeit in Wolfsburg, ohne dabei das Führungstor zu erzielen. Der VfL machte es besser: Josip Brekalo (70.) traf nach engagierter Vorarbeit von Wout Weghorst. Positiv aus österreichischer Sicht: Bei den abstiegsbedrohten Kölnern stand Florian Kainz nach seiner Knie-Verletzung erstmals in dieser Saison im Kader und gab in der 74. Minute sein Comeback.