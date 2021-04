PSG verlor Spitzenspiel gegen Lille und Stürmerstar Neymar

Paris – Der französische Meister Paris Saint-Germain hat das Spitzenspiel in der Ligue 1 verloren. Die Hauptstädter mussten sich am Samstag OSC Lille mit 0:1 geschlagen geben und liegen nun in der Tabelle drei Punkte hinter dem siegreichen Gegner. Den einzigen Treffer der Partie besorgte der Kanadier Jonathan David in der 20. Minute. PSG-Star Neymar sah in der 90. Minute ebenso wie wenig später Tiago Djalo auf der Gegenseite wegen unsportlichen Verhaltens die Gelb-Rote Karte.