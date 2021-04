Fußgänger in Telfs von Auto erfasst: Mann (44) auf Intensivstation

Telfs – Am Samstag gegen 16.30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Telfs. Im Kreisverkehr an der Mieminger Straße schnitt eine 20-Jährige erst ein anderes Auto. Dessen Lenker konnte eine Kollision nur mit einer Vollbremsung verhindern. Die junge Frau verlor die Kontrolle über ihren Wagen.

In der Folge raste das Auto über die Gegenfahrbahn auf den Gehsteig und erfasste einen Fußgänger. Der 44-Jährige wurde gegen eine Hauswand gedrückt. Der Passant wurde an den Beinen schwerst verletzt und mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort wurde er in die Intensivstation eingeliefert. In Lebensgefahr befinde er sich nicht.