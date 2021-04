Fußgänger in Telfs von Auto erfasst und gegen Wand gedrückt

Das Auto kam am Gehsteig zum Stillstand.

Telfs – Am Samstag gegen 16.30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Telfs. Im Kreisverkehr an der Mieminger Straße schnitt eine 20-Jährige erst ein anderes Auto. Dessen Lenker konnte eine Kollision nur mit einer Vollbremsung verhindern. Die junge Frau verlor die Kontrolle über ihren Wagen.