Fußgänger in Telfs von Auto erfasst und schwer verletzt

Telfs – Am Samstag gegen 16.30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Telfs. Beim Verlassen eines Kreisverkehrs in der Obermarktstraße hat ein Pkw-Lenker aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In der Folgte raste das Auto über die Gegenfahrbahn auf den Gehsteig und kollidierte mit einem Fußgänger. Der Passant wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT)