Festnahmen bei Protesten in England gegen neues Polizeigesetz

Einige Tausend Demonstrierende versammelten sich am Wochenende am zentralen Parliament Square in London. © TOLGA AKMEN

London – Bei den Protesten in England gegen ein neues Polizeigesetz hat die Polizei am Wochenende mindestens 26 Menschen festgenommen. Eine kleine Minderheit habe sich den Anweisungen der Polizisten widersetzt, teilte die Metropolitan Police in London nach den weitgehend friedlichen Protesten am Samstag mit.

Allein in der britischen Hauptstadt hatten sich einige Tausend Demonstrierende am zentralen Parliament Square versammelt. Auch in Newcastle, Birmingham und Bristol zogen Hunderte mit "Kill the Bill"-Plakaten ("Killt den Gesetzesentwurf") durch die Straßen.

In Bristol wies die Polizei nach einigen gewaltsamen Zwischenfällen die Demonstrierenden an, das Stadtzentrum zu verlassen. In der Hafenstadt war es bereits bei vorherigen Demonstrationen gegen den Gesetzesentwurf zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen.

Mehr Befugnisse zur Einschränkung friedlicher Proteste

Das neue Gesetz soll der Polizei mehr Befugnisse zur Einschränkung friedlicher Proteste verleihen, wenn diese beispielsweise eine Lärmbelästigung darstellen. Zudem sollen auch Angriffe auf Denkmäler härter bestraft werden. Damit reagiert die Regierung auf Proteste zum Klimaschutz sowie gegen Rassismus, bei denen im vergangenen Sommer unter anderem die Statue eines Sklavenhändlers in Bristol gestürzt wurde.

