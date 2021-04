Angeblich Terrorakt geplant: Fünf Frauen in Südfrankreich festgenommen

Beziers – Wegen der mutmaßlichen Planung eines terroristischen Anschlags sind in Frankreich mehrere Frauen festgenommen worden. Eine der fünf Frauen habe dabei besonders im Visier der Ermittler gestanden, hieß es am Sonntag aus Justizkreisen. Die anderen vier gehörten demnach zur Familie der Hauptverdächtigen. Eine von ihnen sei minderjährig. Die Frauen seien in der Nacht auf Sonntag in der südfranzösischen Stadt Béziers festgenommen worden, hieß es weiter.