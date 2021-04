Achterbahn-Wetter: Erst Frühlingsgefühle, dann Frost und Schnee in Tirol

Ein paar Sonnenstunden gibt es am Ostermontag noch, dann kommt der Winter wieder. © Leserfoto Peter Mair

Innsbruck – Kaum ist der Osterhase weg, kommt die nächste Kaltfront daher – inklusive Schneegestöber bis in die Täler und frostigen Temperaturen. Erst zum Ende der Woche sehen die Aussichten derzeit wieder ein bisschen freundlicher aus.

Nach einem frühlingshaften Ostersonntag startet auch der Ostermontag in Tirol zwar frostig, aber dank der Sonne auch verheißungsvoll. Bis zu 17 Grad können es noch werden. Lang hält die Wärme aber nicht. Der Westwind frischt mehr und mehr auf, im Laufe des Nachmittags treibt er immer mehr Wolken ins Land. Die Temperaturen purzeln in die Minusgrade, Regen setzt ein. Die Schneefallgrenze sinkt von Norden her auf 1000 bis 1400 Meter ab. In der Nacht, so die Ubimet-Prognosen, beginnt es dann auch bis in die Täler zu schneien.

Schnee bis in die Täler am Dienstag und Mittwoch

In der Nacht auf Dienstag schneit es inneralpin vorübergehend kräftig, in der zweiten Nachthälfte verlagert sich der Schwerpunkt in den Süden Österreichs. "Nach aktuellem Stand geht es somit am Dienstag mit Ausnahme des Flachlands im Nordosten und Südosten verbreitet winterlich in den Tag“ prognostiziert Ubimet-Chemeteorologe Manfred Spatzierer.

In Summe deuten sich laut Prognosen am Arlberg und im Bregenzerwald Neuschneemengen zwischen 20 und 30 Zentimeter an, auch in Oberkärnten und der Tauernregion sind um 20 Zentimeter möglich. In den Tälern zeichnen sich häufig zwischen 5 und 10 Zentimeter Neuschnee ab. Dazu bläst ein kalter Nordwind, der die maximal -8 bis +2 Grad noch ein bisschen kälter anfühlen lässt.

Winterlich, trüb und kalt wird auch der Mittwoch. Schneeschauer sind den ganzen Tag möglich. Mehr als -4 bis +1 Grad sind nicht drin. Ein bisschen besser sieht es in Osttirol aus: Hier lässt sich wenigstens die Sonne sehen. Besserung ist nach den derzeitigen Wettermodellen ab Donnerstag in Sicht: Wolken und Nebel machen nach und nach der Sonne Platz. Bei +4 bis +7 Grad ist es zumindest nicht mehr frostig. (TT.com)