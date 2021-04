Nach Rassismus-Vorwurf: Valencia zum Weiterspielen „gezwungen“

© PACO MARTÃN via www.imago-images.de

Madrid – Nach Darstellung des FC Valencia sind die Spieler nach einem Rassismus-Vorfall in der Partie gegen den FC Cadiz zum Weiterspielen „gezwungen“ worden. Der Club habe die Fußballer nicht gebeten, auf das Spielfeld zurückzukehren, schrieb der Tabellenzwölfte der Primera Division am späten Abend nach dem 1:2 in auf der Clubhomepage. Der Schiedsrichter habe die Mannschaft über die Konsequenzen informiert, sollte das Team die Partie nicht fortsetzen. „Die Spieler, unter Androhung einer Strafe zum Spielen gezwungen nach der rassistischen Beleidigung und der Gelben Karte gegen Diakhaby, entschieden, auf den Platz zurückzukehren“, hieß es.