Silberberger: "Wir haben bewiesen, dass wir in die Meistergruppe gehören"

Innsbruck – Dass ausgerechnet die WSG Tirol am Sonntagnachmittag die leisen Titelhoffnungen des LASK im Keim erstickte, passt zum Saisonverlauf. Schließlich sind die Wattener heuer so etwas wie der Angstgegner der Linzer. Nach einem 1:1 im Herbst und dem 4:2 in Linz in der Rückrunde des Grunddurchgangs ging die Silberberger-Elf diesmal als 2:0-Sieger vom Feld.