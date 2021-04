Firma zahlte Überstunden nicht: AK erstritt für Fahrer 1700 Euro

Linz – Die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich hat für einen Lkw-Fahrer 1700 Euro erstritten, weil seine Firma rund 150 Überstunden nicht bezahlen wollte. Zudem erreichte sie die Änderung der Auflösung des Dienstverhältnisses auf „einvernehmlich“. Der Mann aus dem oö. Zentralraum hatte viereinhalb Monate für die Pflasterbaufirma im Bezirk Gmunden gearbeitet, als er in einem Gespräch mit dem Chef das Dienstverhältnis – seiner Meinung nach – einvernehmlich beendete.

Tatsächlich hatte ihn das Unternehmen mit „vorzeitigem Austritt“ bei der Gebietskrankenkasse abgemeldet, berichtete die AK am Montag. Das bedeutet eine Sperre beim AMS und den Verlust des Arbeitslosengeldes für einen Monat. Auch die 150 Überstunden, die er in der kurzen Zeit geleistet hatte und die ihm 2200 Euro netto bringen hätten sollen, tauchten in der Endabrechnung nicht auf.