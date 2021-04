Krawalle in Nordirland halten an: Knapp 30 Polizisten verletzt

In Newtownabbey in der Nähe von Belfast setzten die Randalierenden auch Autos und Mülltonnen in Brand.

Belfast – In Nordirland ist es am Osterwochenende an mehreren Orten zu gewaltsamen Krawallen gekommen. Gruppen von überwiegend Jugendlichen bewarfen Polizisten wiederholt mit Steinen, Flaschen, Feuerwerkskörpern und Molotow-Cocktails, wie die Behörden in Nordirland mehrere Nächte in Folge mitteilten. In Newtownabbey und Carrickfergus in der Nähe von Belfast setzten die Randalierenden demnach auch Autos und Mülltonnen in Brand. Bisher seien knapp 30 Polizisten bei den Zusammenstößen verletzt worden.